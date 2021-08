Corea del Sud-Usa: stampa, esercitazioni militari annuali si terranno la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un sondaggio condotto da Realmeter su un campione di 500 persone di età pari o superiore a 18 anni, emerge che il 50,4 per cento degli intervistati è contrario a ritardare le esercitazioni militari alleate mentre il 45,3 per cento è favorevole. Tra i sostenitori del Partito democratico al governo e tra coloro che si identificano come progressisti i favorevoli a un rinvio sono rispettivamente il 64,4 per cento e il 60,3 per cento. Tra gli intervistati che sostengono il Partito dei nazionali, all’opposizione, o che si identificano come conservatori, invece, i contrari al rinvio sono rispettivamente il 69,4 per cento e il 64,8 per cento. Per quanto riguarda le fasce di età, tra i ventenni il 62 per cento si oppone all’opzione di posticipare le esercitazioni. Il sondaggio, commissionato dal canale televisivo di notizie “Ytn”, ha un margine di errore del più o meno 4,4 per cento. (Git)