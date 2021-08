Usa: New York, si dimette l’assistente del governatore Melissa DeRosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inquirenti della procura generale di New York hanno scoperto che Cuomo ha molestato dipendenti ed ex dipendenti statali, così come un certo numero di donne al di fuori dell’amministrazione. Secondo quanto riferito dalla procuratrice James, Cuomo avrebbe dato “palpate sgradite e non consensuali" e fatto commenti “allusivi” di natura sessuale, creando un "ambiente di lavoro ostile per le donne”. Gli investigatori hanno parlato con 179 persone e hanno esaminato 74 mila prove, ha detto James. Prove che hanno dipinto un "quadro profondamente inquietante ma chiaro”. (Nys)