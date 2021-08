Business news: Brasile-Cina, Pechino ha investito 66 miliardi di dollari negli ultimi 14 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti cinesi in Brasile hanno raggiunto i 66,1 miliardi di dollari negli ultimi 14 anni. Lo riferisce un sondaggio pubblicato oggi dal Brazil-China Business Council (Cebc). Tra il 2007 e il 2020, le aziende cinesi hanno investito in 176 progetti in Brasile. Il paese ha ricevuto il 47 per cento del totale degli investimenti cinesi in Sud America. Il maggiore flusso di investimenti annuale è stato registrato nel 2010, quando la Cina ha investito 13 miliardi di dollari in Brasile. Nel 2019, primo anno del governo di Jair Bolsonaro, gli investimenti cinesi nel paese hanno raggiunto i 7,3 miliardi di dollari, in crescita del 117 per cento rispetto al 2018. (Res)