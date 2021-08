Business news: Brasile, Petrobras annuncia utile netto da 8 miliardi di dollari nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato un utile netto di 8,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno. "Petrobras ha ottenuto ottimi risultati operativi e finanziari nel secondo trimestre del 2021, con un utile netto di 8,1 miliardi di dollari, influenzato positivamente dall'effetto dell'apprezzamento della valuta brasiliana", ha riferito la società in una nota ufficiale divulgata alla stampa, evidenziando che "l'utile lordo, Ebitda (considerando interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) ha raggiunto nel periodo gli 11,8 miliardi, pari al 32 per cento in più rispetto al trimestre precedente". (Res)