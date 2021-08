Business news: Brasile, Bolsonaro invia richiesta approvazione prestito internazionale in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha inviato in Senato la richiesta di approvazione di un prestito da 350 milioni di euro da contrarre presso la banca di sviluppo tedesca KfW Entwicklungsbank. Il denaro, qualora la camera alta del parlamento brasiliano approvi il finanziamento, sarà destinato al finanziamento di piani di emergenza a sostegno della popolazione colpita dagli effetti della pandemia di Covid-19. In particolare, secondo le indicazioni del governo, i fondi saranno spesi per il pagamento dei bonus Covid in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia e per finanziare le integrazioni allo stipendio dei dipendenti che hanno firmato un accordo per la sospensione del contratto o la riduzione dell'orario di lavoro durante la crisi. (Res)