Business news: Messico, a luglio fiducia consumatori si ferma a luglio dopo quattro mesi in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quattro mesi di aumenti, l'indice di fiducia dei consumatori in Messico ha subito a luglio una battuta d'arresto. Stando alla rilevazione diffusa dall'istituto di statistica (Inegi) e dalla Banca centrale (Banxico), l'indice (Icc) si è assestato a quota 44.3 punti, lo stesso registrato a giugno. Uno stop, evidenzia il quotidiano "El Economista", che si produce nel pieno della "Terza ondata" di contagi da nuovo coronavirus, dopo un periodo di maggiore ottimismo legato alle riaperture economiche e al progresso nella campagna vaccinale. Il dato risente del calo registrato in due componenti dell'Icc: rispetto a giugno la fiducia dei consumatori nelle prospettive economiche di qui a un anno è calata di 0,9 punti, mentre quella delle famiglie - sempre entro i prossimi dodici mesi - è diminuita di 0,2 punti. Il dato più incoraggiante, in aumento di 0,9 punti, viene dalla fiducia che i componenti dei nuclei familiari nutrono oggi rispetto agli ultimi dodici mesi. In generale, l'Icc su anno è cresciuto di 9,9 punti, risultato inevitabilmente legato al momento di grande sfiducia del Paese nel primo dei momenti più delicati della pandemia. (Res)