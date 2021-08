Business news: Brasile, immatricolazioni veicoli diminuite del 3,8 per cento a luglio su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle immatricolazioni di nuovi veicoli a luglio ha raggiunto le 175.450 unità, in un calo del 3,8 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che nei primi sette mesi del 2021 sono state immatricolati 1.250.000 veicoli, in aumento del 27 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. "Il numero di immatricolazioni mostra che il settore in generale mantiene la sua traiettoria di ripresa, con un volume totale vicino a quello che abbiamo registrato negli ultimi precedenti alla pandemia", ha affermato il presidente di Fenabrave, Alarico Assumpcao Junior in un comunicato stampa. (Res)