Business news: Brasile, Cina sospende acquisto di carne da stabilimento Brf nello stato di Mato Grosso

- La Cina ha sospeso l'acquisto di carne prodotta nello stabilimento della Brf (Brasil Food) nello stato di Mato Grosso, in Brasile. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane cinese (Gacc) in una nota pubblicata sul proprio sito web. La società brasiliana che invia i propri prodotti in oltre 150 paesi del mondo, ha affermato di non avere ancora avuto comunicazioni ufficiali delle autorità cinesi, né di conoscere la causa dello stop. Inoltre non è specificato se il blocco riguardi carne bovina, suina o pollame. "Brf informa che è venuta a conoscenza attraverso il sito web del Gacc della sospensione. La società adotterà le misure appropriate e lavorerà per invertire la situazione con le autorità cinesi e brasiliane", ha affermato la compagnia in una nota. (Res)