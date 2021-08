Business news: Argentina, attività industriale in aumento annuale del 19,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Argentina ha segnato a giugno un incremento del 19,1 per cento anno su anno, registrando livelli superiori anche a quelli pre-pandemia. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Indec), dove si segnala inoltre un incremento dell'attività del 10,5 per cento rispetto al mese precedente ed una crescita complessiva annuale del 22,5 per cento nel primo semestre. I settori che nel raffronto sullo scorso anno hanno registrato una migliore performance nel sesto mese dell'anno sono quelli dell'automobile (+99,2 per cento), dell'abbigliamento (+48,3 per cento) e quello dei minerali non metalliferi (+46,4 per cento). In generale 14 voci su 16 hanno segnato una variazione positiva rispetto allo stesso mese del 2020 così come 13 voci su 16 registrano un miglioramento anche rispetto allo stesso mese del 2019, precedente all'impatto della pandemia. (Res)