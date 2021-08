Business news: Brasile-Usa, ministro Comunicazioni riceve consigliere Sicurezza nazionale Sullivan, focus su G5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha incontrato il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, in occasione del primo viaggio ufficiale di quest'ultimo nella regione sudamericana. Le parti, riferisce il ministro brasiliano sul suo account Twitter, hanno discusso principalmente del G5. “Lavoreremo insieme per sviluppare soluzioni Open RAN. È stata presentata una panoramica del mercato globale per la fornitura di chip per apparecchiature di telecomunicazione”, ha scritto il ministro. “Le informazioni sicure sono importanti per tutti noi. Da questo dipendono le imprese, gli individui e il nostro futuro economico. Grazie ministro Faria per un'altra opportunità di condividere punti di vista su questo argomento così importante per gli Stati Uniti e il Brasile”, ha detto per parte sua l’incaricato d’affari Usa Douglas Koneff. (Res)