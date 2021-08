Milano: De Corato (Fd'I), a due mesi dal voto Granelli cerca di giustificare pista ciclabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Granelli oggi ha forse preso un colpo di calore, può succedere viste le temperature agostane" commenta in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. "Intervenendo nella polemica con il candidato del centrodestra Luca Bernardo ha definito corso Buenos Aires un'autostrada che è stata migliorata dalla realizzazione della pista ciclabile che a suo dire ha migliorato il transito di automobilisti, pedoni e ciclisti. Peccato che sia, al contrario e dati alla mano, un'opera tanto inutile quanto pericolosa come sostengo da oltre un anno. Incidenti, primi fra tutti quelli che vedono coinvolti i mezzi di mobilità elettrica e i ciclisti, taglio dei posti auto, lamentele dei commercianti... La lista è lunga e Granelli e Sala la conoscono molto bene. Sul fatto che corso Buenos Aires fosse un'autostrada - continua De Corato - vorrei ricordare all'assessore che mai, in tanti anni di governo del centrosinistra della città, se ne erano accorti. L'ha definita oggi lui in questo modo, a due mesi dalle amministrative, soltanto per giustificare la sciagurata pista ciclabile che giustamente Bernardo sta criticando con durezza". (Com)