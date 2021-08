Piemonte: il 14 agosto la Regione offre un buono gelato ai giovani che si vaccinano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un open day speciale quello del 14 agosto all'hub del Valentino. Ai giovani che si vaccineranno verrà offerto un buono per gustare un gelato. L'invito è aperto ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni con un limite di posti disponibili pari a 1000, di cui 500 ad accesso diretto e altrettanti 500 su prenotazione. L'orario sarà dalle 8 alle 21, mentre per le prenotazioni la sezione nel sito www.ilpiemontetivaccina.it sarà aperta da domani, lunedì 9 agosto alle ore 9. L'iniziativa è promossa dalla Regione in collaborazione con Confcommercio e il Comitato Gelatiere Piemonte. L'acceso diretto sarà disponibile anche per il personale scolastico e per gli over 60.(Rpi)