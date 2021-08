Yemen: colloquio telefonico fra premier Abdulmalik e inviato Onu Grundberg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo Mohammed Abdulsalam, portavoce dei ribelli sciiti yemeniti Houthi, ha scritto sul suo profilo Twitter che la nomina di Grundberg come nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, annunciata venerdì scorso dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, “non significa nulla”. “La nomina di un nuovo inviato non significa nulla, finché non vi sarà un annuncio chiaro della fine dell’aggressione e una rimozione del blocco”, scrive Abdulsalam. “Nessun dialogo avrà senso prima della riapertura degli aeroporti e dei porti, in quanto priorità, bisogno e necessità umanitaria. I Paesi aggressori devono rendersi conto delle sofferenze e della distruzione che hanno provocato la loro aggressione e il loro assedio, ed essere consapevoli del fatto che proseguire con la loro intransigenza costerà sempre di più”, conclude il portavoce Houthi. La nomina di Grundberg, successore di Martin Griffiths, è stata accolta con favore ieri da diversi Paesi, fra cui gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita. (Res)