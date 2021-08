Covid: in Piemonte vaccinati l'81 degli over 12 e il 90 per cento degli over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte l'81 per cento degli over 12 e ben oltre il 90 per cento degli over 50 che hanno aderito alla campagna ha completato il ciclo vaccinale. Ad annunciarlo la stessa Regione che sottolinea come si tratti di "un risultato straordinario, merito dell'enorme sforzo messo in campo da tutto il nostro sistema sanitario, con una sinergia senza precedenti tra pubblico e privato -dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi- Ora serve però un ultimo sforzo e, soprattutto, un atto di fiducia verso la scienza, perché ci sono 916 mila piemontesi che on hanno espresso la volontà di essere vaccinati. E tra questi, 186 mila sono over 60". Intanto, oggi, domenica 8 agosto, sono stati 20 mila e 801 le persone vaccinate e di queste 11 mila e 33 hanno fatto la seconda dose. La categoria più coperta, ancora una volta è quella tra i 16 e i 29 anni con 7 mila e 147 inoculazioni. A seguire sempre i trentenni e i quarantenni poco sopra la quota di 3 mila vaccinazioni. Crescono anche i 12-15enni, oggi a quota 2 mila 267. Attualmente il Piemonte ha utilizzato il 97,2 per cento delle dosi disponibili in Regione. (Rpi)