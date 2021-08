Business news: Cile, Entel aumenta fatturato del 17 per cento su anno nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cilena del settore delle telecomunicazioni Entel ha dichiarato un aumento del fatturato del 17 per cento su anno nel primo semestre del 2021, con entrate per 1,283 miliardi di euro. E' quanto si rende noto nel bilancio consolidato dei primi sei mesi che include anche le operazioni di Entel in Perù. L'incremento del fatturato, si legge nel documento, è accompagnato anche da una crescita del margine operativo lordo (Ebitda) del 14 per cento, fino a 416 milioni di euro, così come degli utili netti di oltre il 10 per cento fino a 67,5 milioni di euro. "In questo risultato ha influito in gran parte la crescita del 15 per cento del fatturato in Cile grazie alla buona performance dei servizi su mobile, e delle vendite di apparecchi e dei pacchetti di fibra ottica", ha dichiarato il direttore del settore Finanze di Entel, Felipe Ureta. In termini di utenti, gli abbonati del servizio mobile di Entel sono cresciuti del 12 per cento rispetto al primo semestre del 2020 ed hanno raggiunto i 9,8 milioni, mentre il servizio di banda larga a utenti domiciliari è cresciuto del 2 per cento con 555 mila abbonamenti. (Res)