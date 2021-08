Business news: Messico, Camera deputati ratifica nomina di De la O a ministro delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 319 voti a favore e 53 contrari, la Camera dei deputati del Messico ha ratificato la nomina di Rogelio Ramirez de la O come nuovo ministro delle Finanze e del credito pubblico. Il primo e più rilevante compito che spetta al ministro sarà l'8 settembre, giorno in cui dovrà presentare alla camera la legge di Bilancio 2022 (Paquete economico). Uno strumento, ha assicurato, che sarà ancora ispirato a principi di austerità, senza l'aumento della pressione fiscale o l'introduzione di nuove tasse. Si tratta del terzo funzionario nominato dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, alla guida del ministero: Ramirez de la O prende il posto di Arturo Herrera, ratificato alle Finanze nel luglio del 2019 e oggi in procinto di assumere il ruolo di governatore della Banca centrale (Banxico). (Res)