Business news: Colombia, Ecopetrol chiude primo semestre con guadagni pre-pandemia

- La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha chiuso il primo semestre dell’anno con gli stessi guadagni riportati prima dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Tra il 1 gennaio e il 30 giugno la compagnia ha registrato introiti per 36,7 trilioni di pesos (circa 9,3 miliardi di dollari) e un utile netto di 6,8 trilioni (circa 1,7 milioni di dollari), quattro volte l’utile netto generato in tutto il 2020, un Ebitda di 17,6 trilioni (circa 4,4 miliardi di dollari) e un margine Ebitda del 48,1 per cento . “Il nostro continuo impegno nell'ottimizzazione dei costi e nel raggiungimento dell’efficienza, nonché le ottime performance della gestione commerciale, hanno supportato i risultati ottenuti”, ha spiegato Felipe Bayon, presidente della compagnia petrolifera. Sul fronte dell’esplorazione, nel primo semestre dell'anno Ecopetrol e i suoi partner hanno completato la perforazione di otto pozzi, mentre per quanto riguarda la produzione la compagnia ha estratto in media 668.400 barili al giorno, il 5,3 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha in parte attribuito il calo all’impatto derivato dalla situazione dell'ordine pubblico in Colombia nei mesi di maggio e giugno. (Res)