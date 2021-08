Business news: Brasile, prezzi immobili residenziali aumentati dello 0,64 a luglio, record dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo di vendita degli immobili residenziali in Brasile è aumentato dello 0,64 per cento a luglio, rispetto a giugno. Lo riferisce FipeZap in occasione della pubblicazione delle statistiche mensili, sottolineando che si tratta della più grande variazione mensile da agosto 2014. Già a giugno, i prezzi erano aumentati dello 0,57 per cento. Tuttavia, secondo i calcoli di FipeZap a luglio l'aumento dovrebbe essere inferiore all'inflazione, aumentata, secondo il bollettino Focus della Banca centrale, dello 0,94 per cento il mese scorso. Nel risultato cumulato dell'anno, i prezzi degli immobili residenziali sono aumentati del 2,82 per cento, anche in questo caso mantenendosi al di sotto dell'inflazione calcolata per il periodo (4,74 per cento). Negli ultimi 12 mesi fino a luglio l'indice FipeZap è cresciuto del 5,13 per cento, mentre inflazione è cresciuta dell'8,97 per cento. (Res)