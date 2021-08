Business news: Messico, Banca centrale fornirà stime su inflazione assieme ad annunci politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha reso noto che "i prossimi annunci di politica monetaria includeranno anche una previsione dell'inflazione" relativa ai prossimi otto trimestri. Banxico ha informato anche che a partire da oggi verranno informati anche gli eventuali voti in dissidenza di membri del direttorio. La misura, si legge in una nota, "darà maggiore chiarezza al processo decisionale del direttorio", ed entrerà in vigore già a partire dal prossimo annuncio di politica monetaria, in programma per il 12 agosto. Le informazioni e le comunicazioni fornite dalle banche centrali, prosegue la nota, "sono strumenti chiave per l'efficacia nella conduzione della politica monetaria e costituiscono un meccanismo efficace per la trasparenza e la responsabilità". (Res)