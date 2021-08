Egitto-Germania: nel 2021 firmati 12 accordi di finanziamento per 197 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la prima metà di quest'anno, l'Egitto ha firmato 12 accordi di finanziamento allo sviluppo con la Germania per un valore di 197 milioni di euro, allo scopo di realizzare progetti in vari settori, tra cui energia, formazione professionale, rafforzamento della partnership con il settore privato e responsabilizzazione delle donne. Ad annunciarlo è Rania al Mashat, ministra della Cooperazione internazionale del Cairo, in un comunicato stampa. Il valore della cooperazione allo sviluppo in corso tra Egitto e Germania ammonta a 1,7 miliardi di euro, distribuiti fra 30 progetti sotto forma di fondi, sovvenzioni di sostegno tecnico e contributi finanziari. (Cae)