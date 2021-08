Argentina: processo su memorandum con Iran, l’11 agosto conclusione argomentazioni difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale federale 8 di Buenos Aires concluderà mercoledì 11 agosto l’ascolto delle argomentazioni della difesa nel processo sul Memorandum d’intesa Argentina-Iran del 2013, mai entrato in vigore. Saranno ascoltati, tra gli altri, i difensori dell’ex ministro degli Esteri Eduardo Zuain e dei politici Fernando Esteche e Luis D’Elia. Poi sarà la volta del pubblico ministero Marcelo Colombo. La principale imputata è l’ex presidente della Repubblica (e attuale vicepresidente) Cristina Fernandez de Kirchner, accusata di aver cercato di insabbiare, attraverso un patto col governo iraniano, le indagini sull’attentato alla sede dell’Associazione mutualità israelita argentina (Amia) del 18 luglio 1984 in cui morirono 85 persone. Il primo ad accusarla fu il giudice Alberto Nisman, morto in circostanze misteriose il 18 gennaio 2015, il giorno prima di un’audizione in parlamento sulla sua denuncia. Le indagini non hanno chiarito se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. Il caso del memorandum era stato archiviato, ma è stato riaperto dalla Cassazione nel 2016. La difesa di Kirchner ha chiesto una sentenza di nullità o di piena assoluzione. (Abu)