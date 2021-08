© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama lancia l’allarme: a settembre c'è il rischio che nelle strade di Roma restino 1.000 tonnellate di rifiuti non raccolti, i medici romani avvertono che ci sarà un pericolo concreto di epidemia. Agire subito per uscire dall’emergenza rifiuti". Così, in un tweet, il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. (Rer)