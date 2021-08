Business news: Colombia, resi noti termini e condizioni terzo round di appalti su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Xm, amministratrice del mercato dell'energia in Colombia, ha comunicato i termini e le condizioni del terzo round di appalti sulle rinnovabili. Le società interessate a entrare nel mercato della fornitura di energia da fonti rinnovabili, si legge nel documento diffuso lunedì, avranno tempo di manifestare ufficialmente il loro interesse nel periodo di tempo compreso tra il 17 ed il 27 agosto. I termini di presentazione delle garanzie finanziarie è stato fissato invece al primo di ottobre, mentre la presentazione delle offerte è prevista entro il 26 ottobre. La firma dei contratti di concessione avverrà il 20 dicembre. L'asta prevede l'offerta di contratti per progetti di somministro di energia superiori ai 5 Megawatt e per un periodo della durata di 15 anni. La conferma del programma delle aste segue una consultazione pubblica nel corso della quale hanno manifestato interesse 31 diverse imprese. (Res)