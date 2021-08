Business news: Brasile, attività industriale cresce a giugno, capacità installata record dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Brasile è cresciuta a giugno 2021, registrando in particolare un aumento record dell'utilizzo della capacità installata. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione mensile "Indicatori industriali". Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità installata (Uci), l'indicatore è cresciuto raggiungendo l'82,9 per cento, superando così livello pre-pandemia (a febbraio 2020 era al 78,1 per cento). L'Uci non superava l'82,9 per cento dal 2013, quando era stato registrato il record precedente. A giugno il numero di ore lavorate in produzione è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto a maggio, segnando una crescita del 17,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Complessivamente, nel primo semestre del 2021 si registra una crescita del 15,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)