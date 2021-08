© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi risultati per il marchio Fiat, “con la leadership in Brasile, in Italia e Turchia, e per la prima volta in Sudamerica con una quota di 14,8 per cento del mercato nel primo semestre 2021 grazie al successo della Fiat Toro e della Fiat Strada”. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, commentando i risultati semestrali presentati oggi dal marchio automobilistico. (Res)