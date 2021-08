© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, a fronte di 11.695 tamponi effettuati, si segnalano 637 nuovi positivi al virus Sars-Cov-2. I ricoveri nei reparti Covid sono 17 in più di ieri e 276 in totale, mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva resta stabile a 35. Nelle ultime 24 ore, si registra un solo decesso. (Rem)