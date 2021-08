Germania: Habeck (Verdi), Baerbock rimane candidata alla cancelleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente dei Verdi, Robert Habeck, non intende sostituire l'altra leader del partito Annalena Baerbock come candidato alla cancelleria in vista delle elezioni di settembre. Dopo aver persino superato l'Unione cristiano democratica (Cdu) in un sondaggio nei mesi scorsi, alcuni errori effettuati da Baerbock - come riguardo lo scandalo sui pagamenti dei bonus di Natale - hanno fatto riscendere i Verdi nei sondaggi facendo pensare allo scenario di una possibile sostituzione del candidato cancelliere. "La signora Baerbock è adatta per il ruolo di cancelliere e il nostro compito è assicurare che i Verdi siano forti", ha dichiarato Habeck parlando all'emittente "Zdf". Secondo l'ultimo sondaggio diffuso oggi in vista delle elezioni tedesche, il Partito socialdemocratico e i Verdi sono le seconde forze politiche del Paese con circa il 18 per cento dei consensi, dietro la Cdu prima al 26 per cento. (Geb)