Roma: Gualtieri, su patrimonio verde mancano visione e gestione, ecco le nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la strage degli alberi dedicati ai centenari nel parco di Val Cannuta del XIII Municipio, tutti secchi perché mai annaffiati, diciamo addio - per la seconda volta - anche a quelli dedicati ai magistrati vittime di mafia nel Giardino della Giustizia del VII Municipio. Inaugurati in pompa magna nel 2018 erano già stati sostituiti di recente, ma non è servito a nulla". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Per l’immenso patrimonio verde di Roma - aggiunge - oggi, mancano sia visione che gestione. Voltiamo pagina. Noi proponiamo un piano per il monitoraggio e la gestione delle alberature per: l'individuazione di interventi di cura ordinaria; l’avvio di protocolli per la cura e la gestione di eventi straordinari; piani di gestione del rischio con monitoraggio ciclico e controllo; il rinnovo di alberature, nuove piantagioni, alberi monumentali; la gestione delle emergenze Dobbiamo prenderci cura del verde di Roma. Non solo per noi, ma per le future generazioni: rendiamo migliore questa meravigliosa città. Questo è il momento". (Rer)