Reddito cittadinanza: De Petris (Leu), può essere migliorato ma non ridotto o superato

- Il reddito di cittadinanza "può certamente essere migliorato purché per miglioramento non s'intenda una riduzione della platea che ne usufruisce o, peggio, un tentativo camuffato di abbandonarlo. E' vero invece che bisogna sganciarlo dalle politiche attive del lavoro, perché in questo senso non ha funzionato né poteva funzionare perché è uno strumento che risponde a esigenze diverse". Lo afferma la capogruppo di Liberi e Uguali al Senato Loredana De Petris. "Spero che nessuno dimentichi che grazie al Reddito di Cittadinanza - prosegue - un milione e 300mila persone sono uscite dalla condizione di povertà e indigenza e che durante la pandemia, senza questo strumento indispensabile del resto adottato in quasi tutti i Paesi dell'Unione, ci saremmo trovati in una vera e propria tragedia sociale", conclude la presidente De Petris. (Com)