Bahrein-Egitto: re Hamad incontra ministro Esteri egiziano Shoukry

- Il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, attualmente in visita nel Regno. Shoukry ha consegnato al re bahreinita un messaggio scritto del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, in cui il capo dello Stato egiziano ha invitato il sovrano a visitare l'Egitto e sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali e il coordinamento per quanto riguarda gli sviluppi regionali. Lo riferisce il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, in un comunicato stampa. Da parte sua, durante l'incontro Shoukry ha espresso la soddisfazione dell'Egitto per il coordinamento e la consultazione continui con il Bahrein e per la collaborazione per combattere le interferenze straniere, ribadendo al contempo l'impegno del Cairo per la sicurezza del Golfo Persico e la stabilità dei suoi Paesi, parte integrante della sicurezza nazionale egiziana. Il re del Bahrein, dal canto suo, ha confermato che accetterà l'invito di Al Sisi a visitare l'Egitto quanto prima. Hamad inoltre ha affermato che il suo Paese è solidale con l'Egitto per tutto ciò che riguarda la difesa dei suoi diritti e della sua sicurezza idrica, e sostiene gli sforzi per raggiungere un accordo vincolante per risolvere la questione della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd) in conformità con le regole del diritto internazionale, in modo da garantire i diritti dell'Egitto alla sua quota di acqua nel fiume Nilo. La sicurezza dell'Egitto è un pilastro essenziale della sicurezza nazionale araba, ha proseguito il sovrano bahreinita. (Cae)