Yemen: colloquio telefonico fra premier Abdulmalik e inviato Onu Grundberg

- Il primo ministro del governo riconosciuto dalla comunità internazionale dello Yemen, Maeen Abdulmalik, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite nel Paese, il diplomatico svedese Hans Grundberg. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale yemenita “Saba”. In tale occasione, il premier yemenita ha detto a Grundberg che continuare a utilizzare gli stessi meccanismi e metodi usati in passato con i ribelli sciiti Houthi “non avrà alcun successo”, e sarà necessario trovare “mezzi pratici di pressione più efficaci e potenti” sulle milizie sostenute dall’Iran. Durante la conversazione, le parti hanno avuto uno scambio di opinioni e di idee sui modi per risolvere la crisi nel Paese. Grundberg e Abdulmalik hanno sottolineato la necessità di trarre beneficio dal vasto sostegno regionale e internazionale alla missione dell’inviato Onu per portare la pace in Yemen e riavviare il processo politico. Da parte sua, Grundberg ha accolto con favore le idee presentate dal primo ministro yemenita, e la disponibilità dell’esecutivo con sede ad Aden a cooperare positivamente per una soluzione politica. (segue) (Res)