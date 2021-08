Grecia: precipita un velivolo per lo spegnimento degli incendi, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un velivolo per lo spegnimento degli incendi in Grecia è precipitato nel corso delle operazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", secondo cui non ci sono stati feriti nell'incidente. L'episodio è avvenuto nell'isola di Zacinto, nella Grecia occidentale. Quello nell'isola di Zacinto è solo uno dei tanti incendi in atto in questi giorni in Grecia. "I vigili del fuoco, con il sostegno di quelli forniti dai partner europei, hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi a Evia, nell'Attica e nel Peloponneso", ha affermato il viceministro per la Protezione civile ellenico, Nikos Hardalias, parlando oggi in un punto stampa per fare il punto della situazione sui più vasti incendi registrati in Grecia negli ultimi 30 anni. La situazione sta lentamente migliorando, secondo Hardalias, anche se rimane particolarmente critica nell'isola di Evia. "Abbiamo un altro pomeriggio ed un altra notte difficile in vista", ha dichiarato Hardalias affermando che "la battaglia è in corso". Le autorità elleniche continuano a chiedere ai cittadini dell'isola di Evia, a nord di Atene, di lasciare le proprie abitazioni per sfuggire dalle fiamme che continuano a bruciare in diverse aree ormai da giorni. Tre villaggi dell'isola di Evia sono già stati fatti evacuare e sono ancora attorniati dalle fiamme. Secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", anche nei villaggi di Gouves, Artemisio, Kastri, Vouliki e Pefki i residenti sono stati invitati a lasciare le proprie abitazioni. Le autorità locali chiedono intanto maggiori aiuti: il sindaco di Istiea, Yiannis Kontzias, ha chiesto più mezzi aerei e nuove imbarcazioni per far evacuare i turisti dalle aree costiere. (segue) (Gra)