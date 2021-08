Germania: Laschet (Cdu), sessione speciale del Parlamento per approvare aiuti dopo alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nord Reno-Vestfalia, il candidato cancelliere della Cdu Armin Laschet, ha chiesto una sessione speciale del Bundestag per sbloccare rapidamente gli aiuti alle regioni colpite dalle alluvioni di metà luglio nella Germania occidentale. "Il Bundestag deve riunirsi rapidamente per approvare la legge sulla ricostruzione ora", ha detto Laschet parlando al settimanale "Bild am Sonntag". Per la ricostruzione, il leader della Cdu si aspetta sostegno da tutta la Germania. "Martedì deve arrivare un segnale chiaro: una ricostruzione completa per le aree alluvionate, subito, in solidarietà e in sicurezza per i prossimi anni", ha affermato Laschet in riferimento alla riunione di questa settimana tra i Lander e il governo centrale di Berlino.(Geb)