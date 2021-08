Turchia: almeno 14 morti in ribaltamento autobus a Balikesir, nell’ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus si è ribaltato questa mattina nella provincia di Balikesir, nell’ovest della Turchia, provocando almeno 14 morti e 18 feriti. Lo riferiscono i media turchi, secondo cui l’autobus ha perso il controllo sull’autostrada di Balikesir, che stava percorrendo in direzione di Edremit. I 18 passeggeri feriti sono stati trasferiti negli ospedali vicini, e sono in corso indagini per stabilire le cause dell’incidente. Pochi giorni fa ha causato la morte di almeno sei persone, e il ferimento di altre 37, uno scontro tra un autobus e un camion nella provincia di Manisa. (Tua)