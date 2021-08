Vaccino: Laforgia (Leu), Salvini e Meloni cavalcano la protesta contro certificazione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il senatore di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia, sottolinea come "mentre Salvini e Meloni cavalcano la protesta contro il Green pass, tutti i dati scientifici dimostrano come il vaccino stia riducendo significativamente le ospedalizzazioni, a fronte di un sensibile aumento dei contagi. Arrivare all'autunno con la maggior parte della popolazione immunizzata - prosegue scongiurerebbe il rischio di nuove chiusure. Chi vuole davvero evitare altri lockdown e tutelare la salute pubblica si vaccina e invita gli altri a farlo. Chi strizza l'occhio alle manifestazioni negazioniste è contro la ripartenza del Paese", conclude l'esponente di Leu. (Com)