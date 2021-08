Milano: Granelli, lavori in corso Buenos Aires per modificare e migliorare la ciclabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In corso Buenos Aires abbiamo sperimentato un anno, e ad oggi 9 mila ciclisti al giorno usano la nuova ciclabile, il 25 per cento dei mezzi che usano il corso". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, aggiungendo che "Ora stiamo cercando di migliorare, per rendere il transito più lineare e sicuro per tutti, i tanti pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che passano in Buenos Aires. Noi abbiamo un’idea di corso Buenos Aires dove i cittadini possano passeggiare per prendere un gelato, bere un caffè o un aperitivo, guardare le vetrine e fare acquisti, accedere a teatri e attività culturali, fermarsi a parlare e stare bene insieme. E per questo ad agosto miglioreremo il primo tratto tra Oberdan a Tunisia togliendo i restringimenti del marciapiede, mettendo la ciclabile lungo il marciapiede rendendola più lineare, realizzando una corsia per le auto più lineare e uniforme, e realizzando sulle laterali, in prossimità degli incroci, sosta per le auto, per carico e scarico e per le moto. Chi si ostina a non volere le piste ciclabili - aggiunge Granelli -, in corso Buenos Aires e nel resto di Milano, evidentemente sogna un'autostrada a più corsie in pieno centro cittadino. Ignorando ciò che da decenni avviene nei viali di tutte le principali città europee". (Rem)