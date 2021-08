Egitto-Israele: media israeliani, consigliere sicurezza designato Hulata in visita al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eyal Hulata, capo designato del Consiglio di sicurezza nazionale d’Israele, ha effettuato oggi insieme al suo predecessore, Meir Ben-Shabbat, una breve visita al Cairo, in Egitto, dove ha incontrato il capo dei servizi segreti egiziani, generale Abbas Kamel. Lo riferiscono i media israeliani. Secondo il quotidiano “The Times of Israel”, Hulata e Kamel avrebbero discusso della situazione di sicurezza nella Striscia di Gaza, e dei negoziati volti a stabilizzare il cessate il fuoco raggiunto dopo le ostilità divampate tra Israele e i gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica lo scorso maggio. Hulata, ex funzionario del Mossad (i servizi segreti israeliani), è stato nominato a capo del Consiglio di sicurezza nazionale dal premier Naftali Bennett il mese scorso, ed entrerà in carica ufficialmente il prossimo 15 agosto. (Res)