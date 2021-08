Milano: De Corato (Fd'I), sono tornati ambulanti abusivi in piazzale Cuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ambulanti abusivi che vendono merce rubata tra piazzale Cuoco, viale Molise e parco Alessandrini oggi sono tornati alla carica. Come mi segnala un residente, addirittura sotto gli occhi degli agenti della polizia locale, si sono allargati fino al marciapiede di via Faà Di Bruno e alla pista ciclabile". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. "E' uno scempio indicibile, un suk che continua ad essere allestito senza che ci siano interventi per smantellarlo. È incredibile che non ci sia la volontà politica da parte del Comune di intervenire mettendo fine a questa illegalità. La polizia locale - continua De Corato - deve intervenire e sequestrare la merce fin dalle prime ore del mattino. Questo suk va sradicato con un intervento tempestivo della polizia locale che non si limiti a fare spostare gli abusivi nelle vie limitrofe, ma che sequestri da subito la merce di dubbia provenienza". (Com)