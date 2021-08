Olimpiadi: Fico, risultati straordinari, con impegno e sacrificio possibile andar lontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi ci hanno regalato risultati straordinari, prestazioni da leggenda e storie che ricorderemo. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che ricorda come "abbiamo gioito per le imprese sulla pista di atletica leggera, sui circuiti della marcia e sui campi di regata, al velodromo, nel canottaggio, nel taekwondo e nel karate: le discipline che ci hanno regalato dieci medaglie d'oro. Ma ci sono state tante altre storie di sport e umane - aggiunge - che hanno reso memorabile questa edizione dei giochi olimpici. Penso alle imprese di Gregorio Paltrinieri nel nuoto, alla forza di volontà di Vanessa Ferrari e alla classe di Federica Pellegrini. E abbiamo avuto l'occasione di scoprire altre storie speciali, di atleti giovani e meno giovani che ci hanno fatto innamorare di sport che durante l'anno subiscono immeritatamente un calo nell’attenzione generale". "La nostra squadra olimpica - tra atleti, allenatori, dirigenti e ogni singolo membro di staff - ci ha insegnato che con l'impegno, il sacrificio e l'amore per quello che si fa è possibile andar lontano. Insieme", sottolinea il presidente della Camera. (segue) (Rin)