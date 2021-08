Bolivia: compravendita armi, domani udienza per ex ministro Interno Arturo Murillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Bolivia, Wilfredo Chavez, ha confermato per domani, 9 agosto, l’udienza giudiziaria per l’ex ministro dell’Interno Arturo Murillo, detenuto negli Stati Uniti. Murillo, ministro dal 20 ottobre 2019 al 6 novembre 2020 sotto il governo dell’ex presidente ad interim Jeanine Anez (a sua volta agli arresti con varie accuse legate alla crisi politica che portò alle dimissioni di Evo Morales), è accusato dalla giustizia Usa di riciclaggio di denaro sporco e corruzione nell’ambito di una compravendita di armi per la polizia boliviana. L’udienza si terrà solo per Murillo mentre gli altri imputati, tra i quali il suo ex capo di Gabinetto Sergio Rodrigo Mendez Mendizabal, si presenteranno in tribunale l’8 settembre. Murillo è indagato per la vicenda (oltre che per altri casi) anche dalle autorità boliviane, che sospettano un dirottamento delle risorse sul progetto immobiliare El Doral a Santa Cruz. (segue) (Brb)