Olimpiadi: Sibilia, rimarrà nella storia, orgoglio per Fiamme Oro

- Le olimpiadi di Tokyo si concludono con un bilancio che rimarrà nella storia dello sport italiano, con le 40 medaglie conquistate dall'Italia". È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del M5s, che sottolinea come ciò sia stato possibile grazie "alla dedizione e allo spirito di abnegazione dei nostri atleti. Quello che tuttavia non è mai sottolineato abbastanza è che, spesso, alle spalle di questi eroi dello sport, ci sono le nostre Forze armate e le nostre Forze dell'Ordine con le loro specialità sportive". "Tra queste vittorie storiche - ricorda - c'è stata anche quella di Jacobs nei 100 metri: una performance dal valore mondiale. Marcell Jacobs, atleta delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato. Dietro 20 delle 40 medaglie raccolte ci sono gli atleti della Polizia. Dei 10 ori conquistati, 5 sono arrivati con atleti delle Fiamme Oro". Se le Fiamme Oro fossero uno Stato "sarebbero arrivate al 17° posto, sopra Paesi come la Spagna, la Svezia o la Polonia. Che orgoglio. Grazie a tutto lo Sport italiano per queste incredibili emozioni!"(Com)