Ungheria: Orban, messe in conto ingerenze straniere alle prossime elezioni

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban si aspetta delle ingerenze internazionali, anche dagli Stati Uniti, in vista delle elezioni parlamentari in programma il prossimo anno nel suo Paese. Parlando in un'intervista all'emittente "Fox News", Orban ha detto che le ingerenze nelle elezioni ungheresi dell'aprile 2022 "ci saranno" ma "non siamo preoccupati da ciò, siamo pronti per questo". "Ovviamente la sinistra internazionale farà tutto quello che può fare, probabilmente persino di più, per far cambiare il governo qui in Ungheria", ha dichiarato Orban, al governo in Ungheria dal 2010. Il premier magiaro ha quindi ribadito la sua linea sul tema dell'immigrazione. "Se qualcuno entra nel tuo Paese senza permesso, devi difenderlo", ha dichiarato. (segue) (Vap)