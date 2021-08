Ungheria: Orban, messe in conto ingerenze straniere alle prossime elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Orban, immigrare "non è un diritto umano" mentre difendere i confini è necessario per la sicurezza dei cittadini e per tutelare la sovranità nazionale che "viene da Dio e dalla natura". Il premier ungherese ha infine criticato il percorso scelto da molti Paesi dell'Ue, che cercano di costruire "una società post-cristiana". "Ritengono che diverse comunità possano mescolarsi con successo", ha spiegato Orban, affermando che il governo di Budapest la pensa diversamente è per questo "vengo trattato come la pecora nera dell'Ue". (Vap)