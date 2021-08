Russia: fonti stampa, attivista Sobol ha lasciato il Paese per la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ljubov Sobol, avvocata vicina all'oppositore russo Aleksej Navalnyj, ha lasciato la Russia pochi giorni dopo che nuove misure restrittive sono state disposte nei suoi confronti. Secondo quanto riferisce oggi la stampa di Mosca, Sobol sarebbe scappata in Turchia. L'attivista vicina a Navalnyj è stata condannata martedì agli arresti domiciliari per aver partecipato nei mesi scorsi alle proteste non autorizzate per chiedere la liberazione dell'oppositore russo.(Rum)