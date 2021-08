Egitto: Al Sisi riconferma Osama Rabie alla guida dell'Autorità del Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha emesso un decreto che estende per un anno la nomina dell'ammiraglio Osama Rabie alla presidenza dell'Autorità del Canale di Suez (Sca). Rabie è stato nominato capo della Sca da Al Sisi nel 2019, in sostituzione del generale Mohab Mameesh. La riconferma di Rabie giunge a pochi mesi dall'incidente della nave portacontainer Ever Given, rimasta incagliata nel Canale di Suez per una settimana alla fine dello scorso marzo. (Cae)