- "Qual è il senso di continuare a tenere chiuse le discoteche se poi vengono consentiti, in tutta Italia, maxi party in piazza con musica e balli? Di questi assurdi controsensi gli unici a rimetterci sono i tantissimi lavoratori del settore, completamente abbandonati dalle istituzioni e dal governo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)