Nepal: vaccini, giunto dal Giappone il secondo lotto di AstraZeneca

- Il Nepal ha ricevuto oggi il secondo lotto della fornitura di 1,6 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca contro il coronavirus offerta dal Giappone nell’ambito del programma di distribuzione internazionale Covax. Dopo le 513.420 dosi di ieri, questa sera ne sono state consegnate altre 333.900. Lo ha reso noto alla stampa il ministero degli Esteri nepalese. La fornitura servirà a completare i cicli vaccinali in sospeso. Nel Paese, infatti, circa 1,4 milioni di over 65 sono in attesa della somministrazione della seconda dose. Per la prima è stato usato il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), ma poi Nuova Delhi ha interrotto le esportazioni a causa della seconda grave ondata dell’epidemia indiana. Per i richiami di AstraZeneca Katmandu userà anche 300 mila dosi ricevute dal Bhutan.(Inn)