Milano: De Corato (Fd'I), dai controlli di ieri nessuna sanzione per market etnici ma solo locali italiani

- "Ieri i carabinieri hanno sanzionato tre esercenti sorpresi a vendere bottiglie di birra in vetro agli avventori oltre le ore 22, quindi in violazione dell'ordinanza con cui da ieri Palazzo Marino ha vietato dalle 22 alle 5 di mattina la vendita di cibi e bevande d'asporto in contenitori e bottiglie di vetro o lattine nelle zone della movida" afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano Riccardo De Corato. "Nei loro confronti sono state elevate contravvenzioni per un totale di 3 mila euro. Ma come è possibile che non ci sia neanche una multa nei confronti dei minimarket etnici, molti gestiti da immigrati del Bangladesh, o ai van che vendono birra e altri alcolici tutte le notti per le strade della Movida? Su questi tutto tace perché non vengono toccati. I controlli vengono fatti soltanto sui soliti locali italiani e vengono 'dimenticati' tutti gli stranieri che gestiscono minimarket o addirittura vendono la birra per strada fregandosene di ogni regola. E' un trattamento inaccettabile" conclude De Corato. (Com)