Torino: rogo alla Crocetta, muore l'uomo rimasto ustionato

- L'incendio si è sviluppato ieri pomeriggio ne quartiere Crocetta, in un appartamento di via Caboto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 15, portando fuori dalla casa un uomo di 55 anni, che versava in condizioni complicate. Le ustioni erano troppo gravi, così è morto Luigi Barberini che era stato ricoverato al Cto. E' sopravvissuta invece la mamma 80enne, che in questo momento si trova in condizioni stabili. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del rogo.(Rpi)