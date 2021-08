India: Onu, Modi presiederà domani dibattito su sicurezza marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, presiederà domani, 9 agosto, un dibattito aperto di alto livello, in videoconferenza, sul tema “Migliorare la sicurezza marittima - Una questione per la cooperazione internazionale”. Lo rende noto un comunicato del suo ufficio, sottolineando che Modi sarà il primo premier indiano a presiedere un appuntamento di questo tipo. All’incontro, secondo la nota, prenderanno parte diversi capi di Stato e di governo di Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e altri relatori. L’India, Paese membro non permanente del Consiglio di sicurezza per il biennio 2021-22, detiene questo mese il turno di presidenza. L’ambasciatore indiano presso l’Onu, T.S. Tirumurti, all’inizio del turno, ha indicato come priorità dell’agenda la sicurezza marittima, il mantenimento della pace e la lotta al terrorismo.(Inn)